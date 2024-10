Damit die Uni ein antifaschistischer Ort wird

Während man den Eindruck haben könnte, der politische Diskurs in Deutschland wandere immer weiter nach Rechts, am deutlichsten zu sehen beim Thema Asyl, gibt es an den Unis auch eine Gegenbewegung. Die erst vor kurzem entstandene Bewegung der Studis gegen Rechts formiert sich und hat lebhaften Zulauf, sowohl in Freiburg als auch an vielen anderen Orten. Radio Dreyeckland sprach mit Lou und Luisa von den Studis gegen Rechts. In dem Beitrag fast Lou auch die Forderungen der Studis gegen Rechts an die Unileitung zusammen.

Hier könnt Ihr die Forderungen auch mit Erläuterungen nachlesen