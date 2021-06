Das doppelte Spiel der Landwirtschaftsministerin mit dem Umweltschutz

Die Präsidenten der EU-Kommission hat einen Europäischen Green Deal verkündet. Das Papier ist ambitioniert aber wenig detaiiliert und nun hapert es schon bei der Landwirtschaft. Am Montag wurden die Verhandlungen des Parlaments mit der Phalanx der Landwirtschaftsminister*innen erstmal unterbrochen, weil die Minister*innen, insbesondere auch die deutsche Julia Klöckner (CDU), zwar zu hause vom Umweltschutz reden, in Brüssel aber auf Blockade geschaltet haben. Dabei wäre eine Neuordnung der Agrarsubventionen, die auch den Umweltschutz ins Auge nimmt, dringend notwendig und das nicht nur wegen der Klimaerwärmung, sondern weil immer mehr Arten hierzulande aussterben. "Die kommen nicht wieder" und "wie sollen wir ganze Kontinente zum Umweltschutz anhalten, wenn wir hier nicht einmal den Feldhasen bewahren können", meint der grüne EU-Abgeordnete Martin Häusling im Gespräch mit Radio Dreyeckland. Häusling war an den vorerst gescheiterten Verhandlungen zwischen Parlament und Regierungen beteiligt.