Das Gesetz Mietpreisbremse bremst nicht

In Deutschland verstößt fast jeder zweite neue Mietvertrag gegen das Gesetz. Das hat eine Studie ergeben, die die Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben haben. Im Schnitt überweise demnach jeder Mieter und jede Mieterin 1.700 Euro pro Jahr mehr als er oder sie gesetzlich müsste. Für alle Mietenden in Deutschland zusammen betrage dies über 300 Millionen Euro pro Jahr, die sie zu viel an Miete zahlen. Erhoben wurden die Daten anhand Wohnungsannoncen aus Berlin, Stuttgart und Hamburg. In diesen Städten gilt die Mietpreisbremse.

Dieses Gesetz soll seit 2015 bei Neuvermietung eine übermäßige Erhöhung der Miete verhindern. Die neue Miete darf laut Gesetz nur 10 Prozent über dem Mietdurchschnitt liegen.

Dass die Miete in den letzten Jahren übermäßig gestiegen ist, und sie laut Prognosen sogar noch weiter übermäßig steigen sollen, dürfte demnach nicht sein. Warum es aber dennoch so ist, darüber hat Radio Corax aus Halle mit dem Pressesprecher des Deutschen Mieterverbunds, Ulrich Ropertz, gesprochen.