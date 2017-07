Le Rasthaus, un maison des réfugiés créé en 2001 acceuille les migrants de tous les horizonts. Apo s'est entretnu avec Johanna qui est une membre active de la maison des réfugiés pour son histoire et ses objectives.

The Rasthaus, a refugees' house created in 2001 welcomes migrants whereever they come from. Apo has talked to Johanna, an active member of the house about its history and goals.

Interview auf deutsch et en francais