Debatte um ein Top-down Model des AKI zu Medienpädgogik in Sanierungsgebiet Sulzburgerstr.

Die dritte Sitzung des KJHA war zunächst mit der Bestätigung der Zuschußverteilung in den 12 Fachbereichen der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt. Bei zahlreichen Nichtbeteiligungen an den Abstimmungen wegen Befangenheit erfolgten die Beschlüsse allesamt einstimmig.

Erstaunlicherweise erfolgten die Bestätigung der überplanmässigen Ausgaben des Jahres 2022 ohne jede Debatte. Obwohl sowohl die wegen fehlenden Personal noch nicht erfolgten Abrechnung der Kostenersätze mit dem Land eineseits und ebenfalls bei den rückgeholten Unterhaltszuschüssen wegen der angestiegenen Zahl von Untervorschüssen eigentlich auch einer Fachdebatte bedürfte. 1:52

Eine allerdings lebhafte Debatte entwickelte sich um den Vortrag zum Sachstandsbericht eines medienpädagogischen Projektes im Zuge des Sanierungsprojektes in der Sulzburger Str.. Das in letzter Minute beantragte 120.000€ Projekt, so Frau Wesselmann, wurde als Top down Projekt durch das AKI an das JHW wegen dessen wissenschaftlichen Institut vergeben. 42:37

Unter Verschiedenes wurde die skeptische Haltung der Bürgermeisterin zu Basketballnutzungen der Schulhöfe auch wegen Anwohnenden Protesten, aber auch eine sachorientierter Zugang der Rätin Schrempp deutlich.5:12

Neben der roten Hand Kampagne gegen Kindersoldaten2:17

wurde vom Stadtjugendring das Thema Hitzeschutz an Schulen thematisiert

3:24

Bei den Veranstaltungen sprang dem Beobachter eine Veranstaltung zur Kindergrundsicherung ins Auge 1:36