Demente Frau vermisst - Wer hat sie gesehen?

Seit Freitag wird die 77-jährige Ulrike Stein, vermisst. Sie ist dement und war am Freitag gegen 17 Uhr zu einem Spaziergang aus dem Altersheim Kirchzarten aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Zuletzt sei sie am Freitag gegen 22 Uhr in Titisee im Hotel "Maritim" gesehen worden. Dort sei sie abgewiesen worden, weil sie nur 20 € dabei hatte, so die Angehörige Antje Stein.

Die Hundestaffeln der Polizei fanden eine letzte Spur am Campingplatz Sandbank in Titisee. Die Vermisste ist 77 Jahre alt, ca. 1,65 m groß, stämmig, trägt einen grauen, wadenlangen Rock und eine blaue Fleecejacke. Wer sie gesehen hat, kann sich bei der Polizei oder beim Altersheim Kirchzarten (07661-391-101) melden.

Die vermisste Ulrike Stein ist die Mutter der OB-Kandidatin Monika Stein. Die Debatte der OB-KandidatInnen heute Abend im E-Werk wurde aufgrund dieses tragischen Ereignisses abgesagt.