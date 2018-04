Monika Stein macht Wahlkampfpause

Update: Die Podiumsdiskussion ist aufgrund der Absage von Monika Stein abgesagt.

Am Freitag ist Monika Steins Mutter, die an Demenz erkrankt ist, im Raum Titisee/Dreisamtal als vermisst gemeldet worden. Deshalb hat Monika Stein, die bereits am Wochenende im Wahlkampf pausierte, ihren Wahlkampf unterbrochen. Sie wird nicht an der Podiumsdiskussion am Montag im E-Werk teilnehmen.

Ihr Wahlkampfteam verbreitete am Sonntag diese Erklärung und verweist mit Monika Stein darauf:

"Ich bitte die Freiburgerinnen und Freiburger für diesen Schritt um Verständnis. Meine Positionen zur Politik und meine Ideen für Freiburg habe ich in den letzten Wochen ausführlich dargelegt. Ich bitte alle, die noch Informationsbedarf haben, sich auf meiner Webseite oder bei meinem Team an den Wahlkampfständen, die weiterhin stattfinden werden, zu informieren. Fragen zu politischen Einstellungen werden auch über Email und Facebook weiterhin gerne beantwortet.

Wir hoffen inständig, dass meine Mutter Ulrike Stein wohlbehalten wieder aufgefunden wird."