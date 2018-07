Monika Stein bewertet die Antrittsrede von Martin Horn als OB

Mit über 22.000 Stimmen rangierte Monika Stein an dritter Stelle im OB Rennen in Freiburg. Im Gegensatz zum Ex-Amtsinhaber Salomon und dem Herausforderer Martin Horn bestritt sie den Wahlkampf neben ihrem Realschullehrerinnen-Job. Das Wahlkampfende war für sie der dentragischen Tod Ihrer Mutter durch eine extrem fahrlässige Handlung eines Maritim Hoteliers in Titisee-Neustadtz ganz zu schweigen,

Vor einer Woche stellte das Team um Monika Stein ihre Erwartungen an den gewählten Martzin Horn zu einem versprochenen Politikwechsel vor.

Zwei Stunden nach der Amtsverpflichtung Martin Horns im "Kaisersaal" des historischen Kaufhauses unterhielten wir uns mit Monika Stein zu ihrer Bewertung der in der Antrittsrede angekündigten Politikwechsel.