Salomon schwächelt - 2. Wahlgang IST sicher erforderlich

Amtsinhaber Dieter Salomon liegt nach Auszählung von 100 der 198 Stimmbezirke mit 30,8 % rund 5 % hinter dem unerfahrenen und von der SPD unterstützen Martin Horn, und nur 5 % vor Monika Stein.

Das macht einen 2. Wahlgang mit ziemlicher Sicherheit erforderlich. Salomon erzielt selbst in haushohen grünschwarzen Stimmbezirken selbst nur selten die 50% Marke. Im 2. Wahlgang wird es für ihn darauf ankommen, ob gegebenfalls eine der beiden Konkurrenten - Stein oder Horn - auf eine weitere Kandidatur verzichtet.

Sicher ist aber so oder so, dass Salomon immer mehr zum - gewollt - abhängigen Kandidaten der CDU wird. Eine grundlegende Korrektur in der Wohnungspolitik ist mit ihm erkennbar nicht zu erwarten. Bisher sind Horns blassen und von Nichtwissen getragene "Antworten" Salomons grösster Faustpfand. Hinzu kommen die Wahlabstinenzen in Weingarten und vielen FSB-FSI sowie Genossenschaftwohngebieten. Diese helfen dem Amtsinhaber, da sie so genauso ungefährlich bleiben wie der 3.000 Stimmen Abstand zu dem bisherigen -Sprechblasen ("faire Wohnungspreise" - was ist das ? Wie will er das erzielen) noch aufholbar scheint!



Endergebnis:

Wahlberechtigte: 170.793

Wählende: 87.140

Horn: 30.067

Salomon: 27.102

Stein: 22.726

Behringer:3.244

Wermter: 2.252

Kröber: 1.240