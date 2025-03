Der 8. März 2025 in Freiburg. Nicht Spaltung sondern Vielfalt?! Ein Diskurs

In unserer heutigen Sendung sowie letzten Mittwoch im Morgenradio

soll es um den 8. März gehen, den internationalen feministischen

Kampftag hier in Freiburg.



gleich an 2 Terminen fragt ihr euch vielleicht...



jaaa, es gibt dieses Jahr, allein im queer feministischen und linken

Spektrum eine große Bandbreite an Veranstaltungen zum 8.

März. Da gehen wir später noch drauf ein und stellen einzelne vor.

Jedenfalls gibt es, glaube ich, So viele wie noch nie.



Und dabei ist das bürgerliche Spektrum, also die offiziellen

Veranstaltungen von der Stadt und der Frauenbeauftragten und diesem

Bündnis gar nicht mit eingerechnet. wir konzentrieren uns hier und heute sowie letztes Mal also auf die eher unabhängigen queer feministischen

Zusammenhänge und -strukturen in Freiburg.



Es gibt dieses Jahr auch zwei 8. März KundgebungsAufrufe aus 2 verschiedenen

feministischen Spektren.

Hintergrund ist auch hier in Freiburg in feministischen Zusammenhängen

die heftige Auseinandersetzung um Israel und Palästina.



weil wir das selbst auch schwierig, kompliziert,weil sehr konträr,

finden, möchten wir euch erstmal einen Überblick geben und einen

Einblick über die inhaltliche Ausrichtungen der Aufrufe, die

Unterschiedlichkeiten, Gemeinsamkeiten, Auslassungen, Unvereinbarkeiten.



Vielleicht könnt ihr euch dann eher ein Bild machen, wer für was

steht.



für heute haben wir eine Gruppe eingeladen, das 8. März Bündnis. Es stellt seinen Demoaufruf vor. In einem Live Interview gleich anschliessend.



Letzen Mittwoch haben wir die Feministische Aktion 8. März zum Inerview im Studio gehabt. Das Interview könnt ihr auf unserer Mediathek unter folgendem Link: https://rdl.de/beitrag/der-8-m-rz-2025-freiburg-nicht-spaltung-sondern-v... nachhören.



wir wollen auch heute ausleuchten und vorstellen, nicht polarisieren.



eine Einschätzung, ob 2 Aufrufe zum 8, März ein Ausdruck von

Vielfalt, oder von Spaltung ist und wie längerfristig in einer

feministischen Bewegung damit umgegangen werden kann, ist noch zu

diskutieren. Dazu gibt es aber auch schon Initiativen und Einladungen von feministischen Gruppen.



aber jetzt wollen wir euch nochmal das 8. März Bündnis mit seinem Aufruf vorstellen.

Anmerkung der Redaktion: die andere im Interview genannte Veranstaltung auf dem Platz der alten Synagoge beginnt um 17:00 und nicht um 18:00