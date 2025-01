heute Abend findet das nächste offene Plenum der 8. März Orga statt

"Die Vorbereitung für den 8. März, den feministischen Kampftag, laufen und wir laden euch ganz herzlich zu unserem nächsten Plenum am 15.01.25 um 18 Uhr in der SuSi Bibliothek (Vaubanallee 2a, 79110 Freiburg) ein. Wir treffen uns dazu draußen vor dem Susi Café und gehen um 18 Uhr zusammen rein.

Um ganz ehrlich mit euch zu sein, wir brauchen euch! Jetzt! Momentan sind wir leider noch viel zu wenige und am zweifeln, wie wir das dieses Jahr noch hinbekommen sollen. Doch gerade jetzt, wo sich der Rechtsruck immer weiter verbreitet und immer präsenter in unserem Alltag wird, ist es besonders wichtig uns als FLINTA* zusammenzuschließen und gemeinsam dagegen anzukämpfen, denn Rechte Gesinnungen gehen mit patriarchalen Strukturen Hand in Hand. Und wir alle wissen das die strukturelle Ungerechtigkeit weit darüber hinaus geht. Also schließt euch uns an und lasst uns zusammen einen kämpferischen 8. März organisieren!

(Orga ist FLINTA* only bzw. offen für alle, die sich nicht als cis Männer identifizieren)"

Diesen Aufruf findet ihr bei tacker.fr und wie ihr die Orga noch erreichen könnt erklärt Mona im Interview