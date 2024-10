Die Ranke: ein feministisches Hausprojekt in Freiburg

Die Ranke ist ein neues, ein feministisches Hausprojekt im Freiburger Mietshäusersyndikat*. Seit unserem letzten Bericht im Juni ist viel passiert. Damals war das Konzept klar, die Utopien und Wünsche wurden formuliert Motto "friendship First". Und es gab ein Wunschhaus und natürlich eine FLINTA* (bedeutet FrauenLesben Inter Nonpinäre Trans und Agender Personen)Also es gab eine FLINTA *Freund*innengruppe, die das alles anpackte.Die gibt's immer noch. Vor ein paar Tagen ging ich mal vorbei in der Ranke und fragte nach dem Stand der Dinge. (Anmod. im Audio enthalten)

Baucamps Termine:

jetzt Fr-So 11.-13.10. ist Bauwochenende für all gender und FLINTA-BauTag ist am Samstag 19.Oktober. + weitere Termine folgen. bauliche Fachkennntnisse, besondere Vorerfahrungen etc. sind echt nichht nötig, die Ranke-Crew leitet euch an. Wer Interesse hat, gern anmelden per Mail an post@dieranke.de Website www.dieranke.de

*Das Mietshäusersyndikat ist ein Zusammenschluss selbstorganisierter Mietshäuser in Selbstverwaltungist. Im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen 191 solcher Hausprojekte in Selbstverwaltung)