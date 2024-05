neues feministisches Mietshäusersyndikat Projekt in Freiburg

Ein neues, ein feministisches Hausprojekt im Mietshäusersyndikat (=Zusammenschluß selbstorganisierter Mietshäuser in Selbstverwaltung. Inzwischen sind es 191 im deutschsprachigen Raum) in Freiburg.

"wir sind funky, flexibel,forschend unterwegs und füreinander da " schreiben sie in ihrem Flugblatt. Sie, das sind 7 Freund*innen, Flinta*Personen (=Frauen, Lesben,Inter-, Non Binäre-,Trans- und Agender-Personen).

Was sie sonst noch verbindet, was ihre Utopieen sind, ihre Ansprüche und ihr Selbstverständnis, davon erzählen zwei von ihnen in dem Interview .

(die erwähnte Veranstaltung ist mittlerweile schon gewesen)

Eine Website gibt es jetzt im Moment noch nicht.

s.g.