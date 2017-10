Eine weitere Ausgabe zur Musik in der Regionalsprache Kataloniens, dem Nordosten Spaniens. Ziemlich frei von Nationalismus, jedoch reich an kultureller Vielfalt. Darunter auch aktuelle Veröffentlichungen, die die Rolle der dominanten, kastillischen Nationalkultur kritisch behandeln.

