Der Klang Iberiens - Katalanisch

Im zweiten Teil der Pentalogie zur iberischen Halbinsel wird Musik mit Texten in Katalanisch in den Äther gesendet. Katalanisch ist die meistgesprochene regionale Amtssprache von Spanien, nämlich Amtssprache in Katalonien, Valencia, den Balearen und Regionen in Aragonien. Ihre Bedeutung spiegelt sich in der Musikkultur wieder. Euch erwarten, wie üblich, unterschiedliche Musikstile und -stimmungen. Ihr dürft also gespannt sein und mit Neugier und Offenheit dabei sein.

