Der Magical Mystery Mix

Den Sorte Skole - Lektion #3

Wie der Name schon sagt, hat der mmmx Spaß am Mixen von magischen und geheimnisvollen Sounds und Klängen. Da verwundert es den Hörer nicht, dass mich das Projekt „Den Sorte Skole“ in seinen Bann schlägt.

Den Sorte Skole bedeutet “Die schwarze Schule”. Dahinter steckt ein dänisches Duo, das sich aber anstatt der schwarzen Magie eher dem rechtlichen Graubereich des Samplings und des Mixens zuwendet.

2013 erschien ihr komplett aus fremden Samples bestehendes Album Lektion #3. Den Sorte Skole sind Simon Dokkedal und Martin Højland und man kann sie durchaus als musikalische Archäologen bezeichen. Die beiden dänischen DJs wühlen sich durch Musik aus der ganzen Welt und lassen Stimmen aus vergessenen Zeiten wieder aufleben. Wie im HipHop samplen sie auf ihrem aktuellen Album Lektion #3 aus fremden Quellen etwas völlig Neues zusammen.

Musikalisch reisen die beiden Dänen auf dem Album von 1920 bis 1980 und vom Libanon über Tibet, Indonesien, Frankreich, Griechenland und Mali nach Indien. Lektion #3 ist Weltmusik 2.0. So trifft z.B. eine Violine der amerikanischen Folk-Musikerin Karen Dalton auf orientalische Blasinstrumente.

Das Besondere an Den Sorte Skoles Musik ist, dass die benutzten Samples dabei nicht verfälscht werden: Es gibt keine Filter, Stimmen werden nicht verfremdet, die Original-Geschwindigkeiten bleiben erhalten. Monatelang hörten sich Martin und Simon durch tausende Songs und sortierten sie nach Stil, Instrumentierung und Tonart. Was sich am Ende flüssig und zusammenhängend anhört, wurde vorher stundenlang ausprobiert, verschoben und wieder verworfen. Eine echte Frickelarbeit, die sich allerdings gelohnt hat.

Das Duo bewegt sich auf Lektion #3 bewusst in einer rechtlichen Grauzone. Für tausende Samples aus über 50 Ländern hätten die Rechte abgeklärt werden müssen. Ein unmögliches Unterfangen, das die Band mit einer pauschalen Abgabe umgehen wollte. Das lehnte der Weltverband der Phonoindustrie jedoch ab. Nun, die Platte gibt es trotzdem – wo klein Kläger, ist eben auch kein Richter. So erteilen Den Sorte Skole mit ihrem Album nicht nur eine künstlerische sondern auch eine rechtliche Lektion.

Jeder Sound hat eine Geschichte und jede Stimme hat ein Echo, sagen die beiden Dänen. Auf Lektion #3 spinnt das Duo diese Geschichten kreativ und eindrucksvoll weiter.

Das Werk ist 90 Minuten lang. Ich habe mir erlaubt, es auf 60 Minuten herunterzumixen, damit es in dem mmmx passt. Wer Spaß daran hat, kann die komplette Version im Internet herunterladen, einschließlich ausführlichem Booklet und weiteren Infos zur Entstehung. Zu finden unter www.densorteskole.net. Dort hat man auch die Möglichkeit, eine Donation nach eigenem Ermessen zu tätigen, denn, wie gesagt, Den Sorte Skole darf ihr Werk Lektion #III nicht legal veröffentlichen.

Ich freu mich, euch heute meine Lieblingsausschnitte daraus spielen zu dürfen.

Euer Kurt Maninouk

(Wiederholung der Ursendung vom Oktober 2014)