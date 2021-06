Magical Mystery Mix am 01.06.2021_mmmx-classic

Der Magical Mystery Mix classic

Der gesunde & anregende Mix für den Freund des Geräusches, des bizarren Klangs, des obskuren Kraches und der sehr seltsamen Musik. Jedes Stück ist anders - die ganze Vielfalt der Musik. Lasst euch überraschen und habt Spaß!

Kopfhörer aufsetzen, zurücklehnen, abfahren - Kino für’s Ohr!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Words With The Shaman 5:12 Space Night - Volume 3 David Sylvian

3 14 Part III 2:25 Lektion #2 Den Sorte Skole

4 Green Pancake 6:21 Klangwirkstoff B.E.L.

5 Flutter 5:11 You're Super In Diagonal _2444_mstr_mmm_DIGITAL

6 Cicadatra Atra Et Altra 1:57 Bugs & Beats & Beasts Ammer & Console

7 I'm going for a walk 3:06 You're Super In Diagonal _2444_mstr_mmm_DIGITAL

8 Brando 8:45 Soused Scott Walker + Sunn O)))

9 I Know Where I'm Going 1:55 Standards Vol V The National Jazz Trio Of Scotland

10 Friedhofsmauer 2:25 Stein FM Einheit

11 California Rhinoplasty 10:01 A Chance To Cut Is A Chance To Cure Matmos

12 Djansa 2:06 The First Annual Fundraiser - War Child Daniel Waples

13 Heartfixer 3:34 Best Of De-Phazz - 'Beyond Lounge' De-Phazz

14 Elevado Como Barrilete 5:34 ASIPV019 Leandro Fresco & Rafael A… Leandro Fresco & Rafael Anton Irisarri

15 Running to the Church (From "The Sixt Sense") 2:00 Ciné Passion Quadro Nuevo

16 07. Laurel Halo - Dies Ist Ein 3:54 Air Texture VII CD1: Rrose Laurel Halo

17 Intergalactic Radio Day 3:58 Placid House Psycho & Plastic

18 Kidda 5:07 Arabesque - Zouoge 2 Natacha Atlas

19 Battery Beach 1:53 One On One Mira Calix

20 Una tarantella fantastica 3:38 Irène Schweizer & Pierre Favre Irène Schweizer

21 Radar 3:52 Salon Des Amateurs Hauschka

22 Like A Rolling Stone 6:08 100% Rock Classic [Disc 1] Bob Dylan

23 Summer Will (Nothing Here Now But The Recordings) 4:49 William S. Burroughs In Dub Dub Spencer & Trance Hill