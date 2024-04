Magical Mystery Mix am 02.04.2024_Legalisierung

Die Legalisierung von Cannabis - eine Revolution in der Drogenpolitik

Die Spatzen pfeifen es von den Dächern: „Es darf gekifft werden!“ – seit dem 1. April 2024 bist du mit drei Pflanzen oder einem launigen Verein dabei! Kalle Lauterbach, wir lieben Dir!

Der Magical Mystery Mix wird sich in dieser Sendung sachkundig und unterhaltsam zum Thema äußern. Wir lernen alles über die revolutionären neue Gesetze zum Cannabis, über die psychedelischen Wirkungen und alles über die Grundlagen des Anbaus dieses orientalischen Würzkrauts! Und werden Spaß haben an passender Musik!

Die MMMx-Redaktion beschäftigt sich schon seit Jahrzehnten (kein Witz!) mit diesem Thema und wir führen diese schöne Tradition somit fort!

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Eight Miles High 3:41 The Psychedelic Years 1966-1969 AmericaCd1 The Byrds

3 Yoo Doo Right (3p Mix) 4:13 Sacrilege [Disc 2] CAN

4 Legalize It 4:39 Legalize It (Legacy Edition) Peter Tosh

5 Coldplay God put a smile up your face 5:29 Cafe Del Mar - The Best Of Coldplay

6 Haschisch rauchen macht harmlos 3:42 Dinger Joint Venture

7 Walking In The Rain 4:19 Nightclubbing Grace Jones

8 Cannabis Frequenz (THC Molekül) - Binaural Beats (experimentel) 59:45 Soundcloud Highbeats

9 Heartfixer 3:34 Best Of De-Phazz - 'Beyond Lounge' De-Phazz

10 Tomorrow Never Knows 2:57 Revolver The Beatles

11 Natural High (Global Communication Rmx) 6:22 Space Night - Volume 5 Warp 69l

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Moderation: Der Bdolf

Bildquelle: Rauchender Sadhu beim Shiva Ratri Festival in Pashupatinath, Nepal. Bald auch bei uns? / wikimedia

Wenn ihr Spotify habt, könnt ihr hier die Playlist abrufen und anhören:

https://open.spotify.com/playlist/4MCmAKmUDshvldIIpTFEMW?si=6303604dde23...

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!