Nikolaus Geiler AK Wasser des BBU war auf der diesjährigen Pleanarsitzung der Internationalen Rheinschutzkommission in Karlsruhe. Auch wenn es draußen regnet und der Rhein fasst wieder sauber ist; das Wasser reicht nicht, Altlasten bedrohen das Trinkwasser und statt hier am Rhein werden die dreckigen Sachen an anderen Orten produziert. Trotzdem kommt die Welt und staunt wie WIR das geschafft haben.