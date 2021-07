Unter dem Slogan "#CancelLEJ" protestierten rund 50 Aktivist:innen gegen den Flughafenausbau Leipzig-Halle, in dem sie einen Kreisverkehr vor einer Zufahrt zum DHL-Frachtzentrum blockierten. Angemeldet wurde dieser Protest vor Ort bei der Polizei und dieser auch nicht aufgelöst. Dennoch wurden die Klimaschutz-Aktivist:innen in Gewahrsam genommen und verblieben bis zu 41 Stunden in Haft. Klara war eine der Betroffenen und erzählt im Gespräch mit RDL von ihren Erfahrungen.