Die Band Quintessenz heute live im Musikmagazin

Anfangs 2015 beschlossen die zwei jungen Musiker Colin Lanz und Allan Loew, eine Band zu gründen. Die beiden hatten zuvor schon miteinander an diversen musikalischen Projekten gearbeitet. Kurz darauf stiessen Andrin Haag, Yannick Bellotto und Fadila Zaouer dazu, mit welchen die beiden ebenfalls schon zusammengearbeitet hatten. So formte sich die Band Quintessenz. In der Anfangsphase verbrachte die Band viel Zeit im Proberaum, wo man Songs schrieb und versuchte, den eigenen Stil zu entwickeln. An Privatkonzerten wurden eine Hand voll fertiger Songs vor kleinem Publikum erstmals vorgetragen. Mitte 2015 wurden die ersten Demos veröffentlicht, darunter ‚Rollercoaster’ und ‚Shot’. Ausserdem wurden erste grössere und auch öffentliche Konzerte, wie bspw. das SOCA-Festival gespielt.

Anfangs Dezember entschied sich die Band, erste Lieder zu veröffentlichen und eine EP aufzunehmen. Das Gesamtwerk wurde hauptsächlich eigenständig von Quintessenz produziert, wobei man während eines Monats sowohl Teile der Albumaufnahmen, als auch das Layout der CD selbst in die Hand nahm. Ende Januar 2016 wurde die EP mit dem Namen „V“ getauft. Die Platte steht ganz im Sinne Fünf, zu römisch „V“: fünf Bandmitglieder, fünf Stücke und nicht zuletzt für das „Quint“ im Bandnamen.

Im Musikmagazin werden die 5 Freunde ihre Musik näher vorstellen und auch ein kleines Set zum Besten geben.