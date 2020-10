Die Bundeswehr plant einen kontroversen Truppenübungsplatz im Schwarzwald

Der Bundeswehrstandort in Donaueschingen soll durch einen neuen Truppenübungsplatz in der Nähe von Tannheim bei Villingen-Schwenningen erweitert werden, so die Planung der Bundeswehr. Die Schießübungen im Wald in direkter Nachbarschaft zur Nachsorgeklinik Tannheim würden jedoch den Klinikbetrieb massiv stören. Wir sprachen mit Tobias Pflüger vom Vorstand der Informationsstelle Militarisierung und Bundestagsabgeordneter der Linkspartei über die Pläne der Bundeswehr und die Reaktion vor Ort.

Eine Petition gegen den Übungsplatz sammelt noch bis Dezember Unterschriften.