Die CDU scheiterte mit Antrag zur unbegrenzten Stellplatzvermarktung

Die unverhohlen auf (Zwangs-)Vermarktungsinteressen zielende Bauherren Änderungsantrag der CDU und anderer Fraktionen zur Stellplatz-Verordnung beim Neubau von mindestens vier Wohnungen – Inhalt Wegfall der Begrenzungsregel und Fahradabstellplätze bauchen nicht abschließbar sein -SAMMELTEN NUR DIE Stimmen von Freien Wählern und FDP und wurde mit 13: 33 Stimmen abgelehnt.

Erneut hatte der Baubürgermeister, einer sachbezogenen Einführung gehalten, die an Hand der angemeldeten KfZ in den Wohn-Quartieren und den Besitz- wie Mietverhältnissen für künftige Neubauten ab 4 Wohnungen reduzierte Stellplatzvorgaben macht und damit Baukosten senkt:

Zwei mansplainingen Räte der 3-köpfigen Freie Wähler und die gleichfrequente Gruppe der Blaubraunen hielten gleichwohl in der Schlussabstimmung am ideologischen Standpunkt der Geldschinderei mittels für wenige fest.