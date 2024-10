Neue Stellplatz Verordnung beim Bauen – Neue ideologische Spiegelfechtereien der Benzin-im-Blut Parteien?



Eigentlich ist die in Beratung befindliche Stellplatz Verordnung für Freiburg ein Zuckerle für Bauherren:

Nur ab vier neugebauten Wohnungen gilt sie

der Altbestand ist von ihr ausgenommen

die Zonenaufteilung für den Umfang der Stellpaltzpflicht folgt entlang den angemeldeten KfZ je Wohnung

Eigentlich eine Mustervorlage zur Deregulierung und Verbilligung des Bauens in Freiburg, wenn z.B 50.000 € je TG Platz angenommen werden.

Den Benzin-im-Blut Parteien mit marktradikalen Overhead ist sie doch Anlass für Spiegelfechtereien.

So entdecken z.B. die Vorkämpfer gegen die Parkraumbewirtschaftung jetzt einen steigenden Parkdruck durch bei auswärtigen Eltern angemeldetn -SUVs?- der Studierenden. Als ob sie nie jemals die aktuelle soziale Lage der Studierenden und ihre Armut zur Kenntnis genommen hätten. Frau Jenkner von der CDU.0:35

Oder sie kommen ganz marktradikal ideologisch daher wie Herr Veeser von den Freien Wählern:0:25



Die Antworten von Tim Simms oder auch vom Baubürgermeister war da ganz gelassen.0:26

0:23

So bleibt es dem Rat am 22.10. vorbehalten, eine mutmassliche Initiative zur Verteuerung des Bauen und Wohnens von den auch so wirtschaftskompetenten marktideologischen Parteien-Allianz im Rat abzuweisen wie für ESFA Frau Wiemer-Ciallowicz0:15