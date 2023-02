Die Einbürgerung ist ein Grundrecht!

Die Freiburg Migrants rufen an diesem Freitag um 15 Uhr auf dem Rathausplatz zur Demo für eine "achtsamere" Ausländerbehörde auf, um Verbesserung des Einbürgerungsverfahrens einzuifordern. "Migrant*Innen in Freiburg leiden heutzutage unter langen Wartezeiten bei der Bearbeitung (bis zu 3 Jahren) und Terminvergabe (bis zu 18 Monaten). Politisch wird nicht genug gemacht, um dieses Problem zu beheben. Gleichzeitig wird von den Ausländer*innen viel abverlangt. Wir wissen aber, dass Integration eine beidseitige Aufgabe ist. Wir demonstrieren, um zu fordern, dass alle sinnlosen bürokratischen Hindernisse sofort behoben werden." Wir haben mit dem Freiburger Kutayba gesprochen, der seit sieben Jahren hier ist und aus Idlib kommt. Im Interview berichtet er deshalb auch in bewegenden Worten über die aktuelle Lage nach dem Erdbeben, nachdem Freund:innen und Bekannte von ihm unter Trümmern liegen. 11:52

Onlinepetition: Besseres Einbürgerungsverfahren für die Freiburger*innen

Spenden nach dem Erdbeben:

Wer angesichts der dramatischen Lage nach dem Erdbeben spenden will, kann das im Fall von Syrien z.B. an die sogenannten Weßhelme machen: https://www.whitehelmets.org/en/

Medico International sammelt Spenden unter dem Stichwort Nothilfe Erdbeben. Medico kooperiert mit Aktivist:innen des Frauenzentrums in Idlib, die in dieser Situation Nachbarschaftshilfe und Notunterkünfte für Menschen, die das wenige, was sie besaßen, verloren haben, organisieren: https://www.medico.de/kampagnen/spendenaufruf-nothilfe-erdbeben