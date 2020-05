„Die Gesundheit steht an oberster Stelle?!?“

Die Baustellen und auch der Straßenbau in Deutschland und der Schweiz sind von Anfang an trotz Lockdown weitergelaufen. Auch die sonstigen Hochbaustellen, die im Freien stattfinden, erfahren nach wie vor die Unterstützung der Ministerien – „einfach weil das Gesundheitsrisiko nicht so groß ist wie beim Zahnarzt oder beim Friseur“, so die Bewertung von Eleni Auer von der Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V.

Trotzdem sind auch auf dem Bau die Arbeitsbedingungen alles andere als unproblematisch. Gewerkschaften berichten von massiven Verstößen gegen Abstandsregelungen und fehlenden Hygienemaßnahmen.

Der Arbeitgeber*innenverband Bauwirtschaft Baden-Württemberg e.V. schildert, was sie unternehmen, um auch hier das Ansteckungsrisiko gering zu halten. Die Gewerkschaften geben den Rat, zur Not auch die Arbeit zu verweigern…