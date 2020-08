"Die Jugend quatscht" - Freizeit im Sommer

In der ersten Sendung von "Die Jugend quatscht" beschäftigen sich Gloria, Vanessa und Nevio mit dem Angebot an Freizeitaktivitäten rund um ihre Heimatstadt Lahr. Umfragen und Interviews in der Lahrer Innenstadt und mit dem Naturbad im Stadtteil Sulz gab es Ende Juli zu hören.

Auch das Restaurant "Grill and Chill" am Naturbad wird von den drei Jungreportern unter die Lupe genommen und befragt. Neben den größten Sommerhits gibt es auch die heißesten Tipps der Redaktion für den Lahrer Sommer.