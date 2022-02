Die Linke ist zurück in Honduras

Rita vom solidarischen Netzwerk Honduras Delegation und Menschenrechtskollektiv CADEHO und Andrea vom Ökubüro München sind beeindruckt von der neuen Präsidentin Xiomara Castro, die erste Frau, die in Honduras an die Staatsspitze gewählt wurde. Sie bewerten trotz vieler guter Anzeichen die Lage so, daß die USA immer noch "den Daumen auf" dem kleinen mittelamerikanischen Land hätten. Und auch die Gewalt, die von den Narcos ausgeht, werde nicht von heute auf morgen verschwinden. Wir sprachen mit ihnen über Vergangenheit und Zukunft von Honduras und auch darüber, wie deutsche Unternehmen und Politik sich dort einmischen.