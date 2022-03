Aufbruch in Honduras I Grüne Energie aus Chile

Ihr braucht sie gerade, wir haben sie: Good news! Am 27. Januar wurde in Honduras die erste Frau als Präsidentin vereidigt. Xiomara Castro bezeichnet sich als demokratische Sozialistin und folgt auf den autoritär regierenden „Narcospräsidenten“ Juan Orlando Hernández. Im südnordfunk im März berichten wir über die neue Aufbruchsstimmung in Honduras. Außerdem beschäftigen wir uns mit der Produktion von grünem Wasserstoff in Chile und den möglichen Auswirkungen für die lokale Bevölkerung. Am Ende der Sendung hört ihr noch eine Rezension des Graphic Novel Vogelschiss. 60:00