Die Nerven am 28.03.2025 im E-Werk

Seit 2010 gibt es DIE NERVEN, gegründet in Esslingen und mittlerweile verteilt auf Stuttgart und Berlin gelten sie heute nicht nur als eine der besten Live-Bands des Landes: Nach einer an kreativem Schöpfungswillen unvergleichlichen Flut an Digital- Releases erschien 2012 FLUIDUM (Fin Du Monde/This Charming Man Records), 2014 gefolgt von FUN (ebd.), von Jan Wigger (Spiegel Online) als "eine der wichtigsten und besten deutschsprachigen Platten dieses Jahrzehnts" verstanden. Stets glaubwürdig und dem Underground verbunden geblieben spielten sich DIE NERVEN in den folgenden Jahren durch die Clubs und Festivals (Roskilde, Melt!, Appletree Garden, Sziget, Eurosonic), unternahmen eine Israel-Tour und veröffentlichten als erste deutschsprachige Band auf dem stilprägenden US-amerikanischen Label Amphetamine Reptile Records. 2015 veröffentlichten sie ihr drittes Album OUT (Glitterhouse Records) und gingen auf ausgiebige Tour weit über die Grenzen Deutschlands hinaus.

Eva traf 2015 die damals noch nicht ganz so bekannte Band in Saarbrücken und sprach mit ihr über ihr zweites Album "Out":

Die junge Band aus Stuttgart macht richtig guten Punk mit neuem Anstrich. Endlich, will man fast sagen, dabei gibt es solche Bands garnicht so selten, sie haben‘s halt nur nicht so mit der Vermarktung; quod erat demonstrandum. Aber jetzt sollen es alle wissen: das zweite Album „out“ ist out und lässt es herrlich ernsthaft krachen. Auf ihrer Herbsttour sprachen sie mit RDL über ihr neues Album und ihre Pläne für den offiziellen WM-Hit 2018.

FAKE dann, mit Platz 13 ein Chart-Erfolg für die Band, markierte spätestens den Durchbruch. 2022 erscheint ihr fünftes, selbstbetiteltes Album DIE NERVEN auf Glitterhouse Records. Die erste Singleauskopplung EUROPA wird live im TV im ZDF Magazin Royale präsentiert, das Album steigt auf Platz 17 der Top 100 Albumcharts ein und wird anschließend umfangreich betourt. DIE NERVEN sind nicht mehr wegzudenken aus den lebendigen Regionen der Musikwelt – sie befeuern und prägen sie! Und das nicht nur durch die Band selbst: Kevin Kuhn, einer der melodischsten und eigenständigsten Schlagzeuger der Gegenwart, trommelt auch bei Gordon Raphael und Wolf Mountains, Julian Knoth legt mit dem Peter Muffin Trio und Yum Yum Club beindruckende, wuchtige und der Avantgarde nahe Platten vor, und Max Rieger (u.a. All diese Gewalt) produziert sich mit Casper, Drangsal, Die Selektion, Friends Of Gas, Ilgen-Nur, Jungstötter, Stella Sommer etc. an die Spitze der deutschen Musikindustrie jenseits vorhersehbarer Plastikwerke. Im September 2024 wird ihr bereits sechstes Studioalbum WIR WAREN HIER auf Glitterhouse Records erscheinen, gefolgt von einer ausgedehnten Tournee.