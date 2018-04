Musikmagazin | Playlist | Freitag 27. April 2018 | 17-18 Uhr

Okkervil River ist eine Independent-Band aus den USA und wurde 1998 in Austin gegründet. Initiator, Kopf und letztes verbliebenes Gründungsmitglied der Band ist Will Sheff. Nach dem nachdenklichen und zurückgezogenen Vorgängeralbum “Away” aus dem Jahr 2016 war der eigentliche Plan, die Band aufzulösen (siehe Track No1). Stattdessen macht die letzte Tour Will Sheff soviel Freude, dass er die Gastmusiker der Tour bat, als neue Studioband zu fungieren und ein paar Songs aufzunehmen. Während der Sessions entstanden, oh Wunder, weitere Songs, am Schluß nennt sich der GuteLauneMix “In The Rainbow Rain” und hat's ins Musikmagazin auf Radio Dreyeckland geschafft. Genial. Pippi.

Interpret Album Titel Die Nerven Fake Niemals Die Nerven Fake Roter Sand Die Nerven Fake Fake Dr. Dog Critical Equation Listening In Dr. Dog Critical Equation Coming Out of the Darkness John Maus Addendum Outer Space John Maus Addendum Episode Okkervil River In the Rainbow Rain The Dream and the Light Okkervil River In the Rainbow Rain Pulled Up the Ribbon Pennywise Never Gonna Die Keep Moving On Pennywise Never Gonna Die Live While You Can Pennywise Never Gonna Die Goodbye Bad Times