Andreas Behn lebt seit dreizehn Jahren in Brasilien und beobachtete in dieser Zeit das politische Geschehen für mehrere Zeitungen und Nachrichtenagenturen.

Am 31.03.2019 kommentierte er bei der Frühjahrstagung der Kooperation Brasilien in Frankfurt die ersten 90 Tage der Amtszeit des neuen Präsidenten Bolsonaro.