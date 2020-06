Die Opfer sind meist Schwarz, männlich und Jugendlich

Die brasilianische Gefängnisbevölkerung lebt seit langem außerhalb der öffentlichen Ordnung und jeglicher Garantie von Grundrechten. Im Allgemeinen sind 40 % der Gefangenen in Untersuchungshaft also haben bisher keinen Gerichtsprozeß gekommen. Und sie haben ein Gesicht: sie sind schwarz, arm, lebten am Rande der Gesellschaft. Mit der COVID-19-Krise in Brasilien hat sich die Situation für diese Gruppe noch weiter verschlechtert: Familienangehörige können den Häftlingen keine grundlegenden Hygieneartikel oder Lebensmittel mitbringen. Vorübergehende Haftentlassungen für kranke Gefangene, schwangere Frauen und stillende Mütter werden verweigert, was auf Grund der Zustände in den brasilianischen Gefängnissen und der COVID-19-Pandemie häufig einem Todesurteil gleichkommt.

Wir sprachen mit Ordensschwester Petra Pfaller, die Koordinatorin der Pastoral Carcerária ist und seit 25 Jahren für die Gefängnisbevölkerung in Brasilien arbeitet.

Die einstündige zweisprachige Sendung von +1C@fé findet ihr hier.