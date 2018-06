Die Schweiz rüstet aus

Der schweizer Bundesrat kommunizierte am Freitag, dass er Waffen in Länder exportieren will. Auch Länder in denen Bürgerkrieg herrscht sollen bedient werden können. Drängt hatte Johann Schneider-Ammann und die Rüstungslobby.

Für die GSoA , der Gruppe für eine Schweiz ohne Armee läuft dies der schweizerischen Neutralitätspolitik diametral entgegen. Der Bundesrat verrät so die humanitäre Tradition der Schweiz.

RDL sprach mit der GSoA-Sekretärin Anna Naeff über die Entwicklung .