"Die Situation verschärft sich"

Cars of Hope ist eine Gruppe von Aktivist*innen, die praktische Hilfe für Menschen in Not leisten. Seit 2015 ist die selbstorganisierte Gruppe aktiv und hat Menschen auf der Balkanroute oder in Calais unterstützt. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine am 24.2.2022 sind Menschen von Cars of Hope regelmäßig in die Ukraine gefahren um dringend benötigte Hilfsgüter in die Ukraine zu transportieren und die praktische Arbeit von lokalen Hilfsorganisationen zu unterstützen.

Im Interview mit René von Cars of Hope schildert er die Situation in der Ukraine, die sich aufgrund der Stromausfälle und des kommenden Winters immer weiter verschärft.

Für den zweiten Weihnachtsfeiertag ist eine weitere Fahrt in die Ukraine geplant. Unterstützungsmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite von Cars of Hope.