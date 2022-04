Ein Einblick in die Dimension der Katastrophe.

Im folgenden Interview geht es um die Situation von Menschen mit Behinderung in der Kriegsituation in der Ukraine und um die Situation von Menschen mit Behinderung auf der Flucht.

Geflüchtete Menschen mit Behinderungen finden wenig öffentliche Beachtung, wenig Vorbereitung beim Ankommen auf ihre speziellen Bedingungen und wenig adäquate Solidarität Meine beiden Interviewpartner*innen, mit denen ich gleich sprechen werde, Agnieszka und Kira, engagieren sich für Menschen mit Behinderungen in der Ukraine und aus der Ukraine.

Meine Interviewpartner*innen sind von der "Sickness Affinity Group.

"Sickness Affinity Group" ist eine Gruppe aus Kulturarbeiter*innen und Aktivist*innen, die zu Krankheit und Behinderung arbeiten und/oder von Krankheit und Behinderung betroffen sind.

Die"Sickness Affinity Group" funktioniert als unerstützende Gruppe, sie tritt eigentlich hauptsächlich wettbewerbsorientierten und behindertenfeindlichen Strukturen und Arbeitsbedingungen ( vor allem in der Kunst) entgegen und beschäftigt sich mit Zugänglichkeit als Thema und als Methode.

Nichtkonforme Bedürfnisse, Körper, Politiken wird ein ermutigender Raum gegeben in dem Verletzlichkeit und Wohlbefinden möglich ist.

Die Gruppe arbeitet in verschiedenen Projektgruppen zusammen und hat ihre Schwerpunkt in Berlin. Aktuell hat die "Sickness Affinity Group" einen offenen Brief veröffentlichet zur Unterstützung von

kranken, behinderten, Tauben und mehrfach marginalisierten Menschen in der Ukraine und zur Unterstützung derer, die aus der Ukraine flüchten wollen.

Im Interview geht es darum, wie im Moment die Bedingungen für Menschen mit Behinderungen in der Ukraine und auf der Flucht sind

und wie, wenn sie in Deutschland ankommen, wie ist die Erfahrung?

Inwieweit sind Unterstützungsstrukturen, die ja gerade viel tragen, auf Menschen mit Behinderungen aussgerichtet?

Wie sind die Fluchtbedingungen?

Was muss gesellschaftlich und politisch passieren, um eine adäquate Unterstützung für Menschen mit Behinderungen zu erreichen?

Ein Einblick in die Dimension der Katastrophe.

