Am Donnerstag, den 31.8. sprach der Soziologe Andrej Holm über die Krise des bezahlbaren Wohnens in Deutschland, insbesondere in Berlin. Auf Einladung der "Linken" Freiburg skizzierte Holm die Veränderungen auf dem Wohnungsmarkt in den letzten 15 Jahren und die Verdrängung ökonomisch und sozial schwacher MieterInnen. Zudem stellte er ein mögliches Konzept für eine neue, soziale Wohnungspolitik vor.