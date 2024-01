Andrej Holm zu Gast beim Mietenbündnis - Mietenwahnsinn und Wohnungsnot

Von kaum einem anderen Thema sind so viele Menschen in Deutschland alltäglich betroffen, wie von steigenden Mieten. Dr. Andrej Holm, international anerkannter Stadtsoziologe an der HU Berlin, folgte am 13.01.2024 der Einladung des Freiburger Mietenbündnis und berichtete von seinen Erfahrungen aus Wohnungspolitik und Wissenschaft. Dabei ging es sowohl um eine Bestandsaufnahme, als auch um eine Analyse des täglichen Marktversagens sowie möglichen Alternativen zum marktwirtschaftlich organisierten Wohnungsmarkt.