Digitaler Kolonialismus, was ist das?

Das Zeitalter des Kolonialismus, seine bis heute anhaltenden Folgen und eine ehrliche Aufarbeitung, das ist zumindest in Teilen des aktuellen öffentlichen Diskurses angekommen. Auch wenn der Umgang mit dem kolonialen Erbe in vielen Teilen deutlich zu kritisieren ist.

Eine neue Form des Kolonialismus stellt der digitale Kolonialismus dar. Dieser bringt die Länder des Globalen Südens ungewollt in neue Abhängigkeits- und Ausbeutungsverhältnisse und wird bisher wenig beachtet.

Was der digitale Kolonialismus eigentlich genau ist, welche Gefahren die Digitalisierung mit sich bringt und was daraus für die Länder des Globalen Südens folgt, darüber haben wir mit Dr. Lena Ulbricht gesprochen. Sie ist Forschungsgruppenleiterin der Arbeitsgruppe: „Quantifizierung und gesellschaftliche Regulierung“ am Weizenbaum Institut für die vernetzte Gesellschaft. Sie beschäftigt sich unter anderem mit Themen des Datenschutzes und künstlicher Intelligenz.