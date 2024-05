Dives am 19.05. live im Slow Club

Endlich mal wieder in Freiburg! Am 19.05. im Slow Club.

*****

Die Dives aus Wien veröffentlichten am 14. Oktober 2022 ihr ersehntes zweites Album, mit dem sie zeigen durften, ob die DIY FLINTA* Girls*Camp Band halten kann, was sie mit dem Erstling versprochen hatte. Konnte sie es halten? Unbedingt! Die Song sind zwar an einigen Stellen etwas eingängiger geworden, das ist laut Sängerin Viktoria Kirner kein Schaden. Oder wie es der Pressetext umschreibt: „War ihr Debüt „Teenage Years Are Over“ noch geprägt von rauen und ungeschliffenen Garagen-Gitarrensound-Momenten, präsentieren sich DIVES nun aufgeräumter und lassen ihre charmante Lässigkeit mit dem eindringlichen zweistimmigen Gesang kompakter durchstrahlen. “Wanna take you there“ bringt uns nicht an gänzlich unbekannte Orte, aber an schöne allemal. Eva sprach mit Viktoria und Schlagzeugerin Dora über ihren Erfolg und einzelne Songs.