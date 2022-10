Wie schmeckt ein Eastern Space Cake? Das verrät Henning Kuepper in seiner "Rezeptur-Darlegung", erschienen in der Zonic (No. 14-17, 2008). Nicht nur hören wir in funkdefekt aus dieser Darlegung, sondern kosten auch. Denn Kuepper hat auf seinem Label The Lollipoppe Shoppe 2006 auch die passende Compilation herausgebracht - Eastern Space Cakes. Zu hören ist ein intensiver Mix osteuropäischer Psychedelic. Folkbeschwörung, Space Rock, stille Manie. Schmeckt.

Moderation: Fabian.

Die nächste Folge von funkdefekt mit einem Special zur Wiener Noise-Musikerin KMT hört ihr am 25. November, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 16. November, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

