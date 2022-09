Free Music avec Gonçalo Almeida

funkdefekt präsentiert: Gonçalo Almeida. Allrounder an der Bassgitarre, Kontrabass, Elektronik. Spielt Punk, Jazz, Hardcore, Neue Musik, Prog-Rock, Justnamesomething. Eine Reise zum wahren Free Jazz als Free Music. Eine Stunde Sound und O-Töne zwischen Lissabon und Rotterdam.

Moderation: Fabian.

Featuring:

Spinifex: Spinifex Beats The Plague

Albatre: The Fall Of The Damned

Gonçalo Almeida: Monologos A Dois

Cement Shoes: Opus Caementicum

TETTERAPADEQU: And The Missing „R“

The Selva: Canicula Rosa

Susana Santos Silva / Jasper Stadhouders / Gonçalo Almeida / Gustavo Costa: Buku

Hydra Ensemble: Vistas

Die nächste Folge von funkdefekt mit einem Special zur Wiener Noise-Musikerin KMT hört ihr am 28. Oktober, 20 Uhr.

Weitere experimentelle Kost gibt es mit der Büchse Buntes am 19. Oktober, 17 Uhr - wie immer im Musikmagazin.

