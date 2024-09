Eastern Spacecakes

Wie schmeckt ein Eastern Spacecake? Vielleicht im Lollipoppe Shoppe fragen. Das Berliner Label hat sich auf osteuropäische Psychedelic spezialisiert. funkdefekt geht dem nach und öffnet das Tor weit, von Rumänien bis nach Südsibirien, den Klängen nachgespürt. Von Folk zu rituellen Drones, Kehlkopfgesang und Fußstapfen im Schnee. Dazu O-Töne vom Labelmitbetreiber Henning Kuepper.

Moderation as always: Fabian.

Playlist

Multumult: Oriental Mirrors

Orusham: Kudesa

The Mosses Project: Ishtii Daglar

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 25. Oktober, 20 Uhr. Die nächste Büchse Buntes mit experimenteller Musik läuft am 16. Oktober, 17 Uhr.

Eine Wiederholung der heutigen Sendung läuft am 20. Oktober, 22 Uhr im Hamburger Radio FSK.

