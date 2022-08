Ein Fahrrad, eine Telefonnummer,ein schwergängiges Schloss und die Hautfarbe

Wie leicht in Freiburg ein Mensch als Dieb gelabelt werden kann. Ein Erfahrungsbericht.

Thai ist Student der English and American Studies an der Universität Mulhouse, im vergangenen Semester war er über das EUCOR-Programm an der Uni Freiburg. Und genau hier, an der Uni Freiburg, hat er vergangenen Freitag eine verstörende Erfahrung von Rassismus gemacht. Denn Thai ist schwarz, und das war offenbar der Anlass für eine Studentin, völlig absurde Verdächtigungen gegen ihn zu schüren. Thai hat sich an Radio Dreyeckland gewandt, um den Vorfall öffentlich zu machen.