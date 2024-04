Ein ganzer Komplex tief eingeschriebener Vorurteile

Zum internationalen Tag der Roma fand am Montag, den 8. April die Veranstaltung "Sinti, Roma, Antiziganismus in Deutschland – Eine komplexe Realität" im KoKi statt. Zunächst gab Tim Müller, wissenschaftlicher Leiter beim Verband Deutscher Sinti und Roma, Landesverband Baden-Württemberg in Mannheim einen Überblick über Geschichte und Gegenwart der Minderheit in Deutschland und Europa. Als aus dem Publikum heraus in Wortbeiträgen stereotype Bilder reproduziert wurden, meldete sich Jovica Arvanitelli, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes zu Wort.