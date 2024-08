"Ein ziemlich krasses Missverhältnis"- so Werner Altmann von friga

RDL sprach mit Werner Altmann von friga. Friga ist die Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit e.V. Sie wurde 1983 gegründet, um Betroffenen die Möglichkeit zu geben, sich über die Probleme und Erfahrungen mit Arbeitslosigkeit auszutauschen. Als Sozialberatungsstelle bietet sie persönliche und individuelle Beratung durch ausgebildete Berater und Beraterinnen an.

Wir wollen heute in zwei Teilen zum einen über die geplanten Verschärfungen im Bereich des Bürgergelds sprechen, die ja auch einhergehen mit einer Kürzung des Etats des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, seit 2018 geleitet von SPD Mann Hubertus Heil.

In Anschluss wollen wir uns die Arbeit der friga, der Freiburger Initiative gegen Arbeitslosigkeit e.V etwas genauer anschauen. Was sind momentan so die Problemfelder, wie sind die Erfahrungen im Umgang der hiesigen Behörden mit jenen die Hilfe brauchen.

Werner Altmann zu den geplanten Verschärfungen beim Bürgergeld 13:20

Werner Altmann zur über 40-jährigen Arbeit der friga 8:48