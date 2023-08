Eine Büchste Buntes mit Coldsore, African Head Charge, Brannten Schnüre und was sonst noch so läuft

Radiohören: ein schlechtes Geschäft für die Empfänger:innenseite. Dabei wäre es doch so viel besser, für die investierte Zeit endlich die entsprechenden Einkünfte verzeichnen zu können. Radiohören muss sich wieder lohnen! Das F&E-Team der Büchse Buntes entwickelt dafür neue Radiogeräte mit Geldausgabe direkt während des Hörens. Eine Stunde Büchse Buntes gehört und schon surren die Scheinchen aus dem Schlitz. Fuffies im Club oder endlich mal satt werden – all das kann Wirklichkeit werden für ein paar Stunden Radiohören am Tag. Börsennotierte Hörer:innen unter Euch können den erhaltenen Betrag dann natürlich noch mal deutlich besser reinvestieren. Gefördert wird dieses Innovationsvorhaben mit freundlicher Unterstützung von Brannten Schnüre auf dem Sampler Gespensterland. Mit im Boot ist African Head Charge durch Einlage von A Trip to Bolgatanga. Auch Coldsores Beitrag von der Split mit Radio Free Ul-Quoma hat unser Unterfangen überhaupt erst möglich gemacht.

Auf dem Trading Floor: Jasmin & Jan

Zieht die Fäden im Hintergrund: Fabian

Trackliste:

Kirschstein - Gespensterland (V.A.)

Carl Michael von Hausswolff - The Virus Album

African Head Charge - A Trip to Bolgatanga

Coldsore - Split mit Radio Free Ul-Quoma

Brannten Schnüre - Gespensterland (V.A.)

Gunn/Nace/Truscinski - Glass Band

Carl Stone - Electronic Music from 1972 - 2022

Carnivorous Plants - And From That Moment Hell Entered My Heart

Nwyvre - Gloaming/Primitive Technology

Ted Byrnes - Roads

Territorial Gobbing - This is How I Win

Die nächste Büche Buntes hört Ihr am 20. September.