Eine Büchse Buntes mit KMRU, BB84, David Wallraf, Health Worker Crisis .....

Aus den Ruinen der Vernunft meldet sich die Büchse Buntes mit jüngst katalogisierten Klangexperimenten. KMRU lagert auf Temporary Stored mit Samples geschichtete Field Recordings (zeitweise?) ein. Wir rätseln noch, was passiert, wenn sie wieder ausgelagert werden. BB84 täuschen mit ARDNACRUSHA Post-Metal-Klänge an, um in rasselnde Drone-Landschaften abzudriften. Auf Нет Войне groovt David Wallraf Soli-Stücke für die LGBTQ-Community der Ukraine. Auf einem 3-way-split-Release auf dem Label Totes Format zeigen Health Worker Crisis, was sie vom gegenwärtigen Stand der Dinge halten. Nur soviel: Das Cover der split zeigt den Eingag der psychatrischen Klinik in Helsinki.

Moderation: Fabian & Jan

featuring:

Lila Tirando a Violeta: Desire Path

David Wallraf - Нет Войне

Degradation - Leadlined

KMRU: Temporary Stored

1Ö / COLDSORE / HEALTH WORKER CRISIS - 3-way-split

BB84: ARDNACRUSHA

Abby Lee Tee - Field Sketches MMXIX - XX

Lalén Ríos Luna - The Plow That Broke the River

Coral Club: Lost Cities

