Eine Büchse Buntes mit David Wallraf, Afrikan Scienes, Neil O'Connor undsoweiterundsofort

Manch fieser Mensch raunt und michelt, die Büchse wäre gar nicht so bunt wie sie heißt. Dieser Unterstellung folgt dann häufig in hämischer Weise die Aufforderung, sämtliche Farben in der Büchse Buntes nachzuweisen. In weiser Voraussicht haben wir schon vor einiger Zeit eine breit angelegte empirische Untersuchung in Auftrag gegeben, um es diesen grummeligen Griesgramen endlich zu zeigen. Bis wir unsere repräsentative Langzeitstudie vorstellen, wird aber noch einiges Hufgetrappel auf dem Regenbogen zu hören sein. Solang befragen wir David Wallraf im Interview zu seinen eigenen Forschungsergebnissen und hören sein neues Tape Santé Et Efficacité. Wir grooven mit Afrikan Scienes auf Yield To The Flow. Lauschen wir auch Neil O’Connors Oscillator Suite, dann vergeht die Zeit wie im Flug, Ihr Sternschnuppen!

Im Atelier: Fabian & Jan - Koloration: Jasmin

Trackliste

Afrikan Sciences – In and Out of Range

David Wallraf - Santé Et Efficacité

Neil O'Connor - Oscillator Suite

Riccardo Sinigaglia, Mario De Leo - Lettera Cosmica

Zaun - Der falsche Hase

Tzaumness / PhoLo0 - Still Burning Memory

Literatur: David Wallraf - Grenzen des Hörens. Noise und die Akustik des Politischen (2021, transcript Verlag).

Die nächste Büchse Buntes hört ihr am 26. Juli, 17 Uhr im Musikmagazin.

Der nächste funkdefekt holt euch am 7. Juli ein, 20 Uhr.