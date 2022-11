Eine Büchse Buntes mit Rubbish Music, Zappi Diermaier, Sawt Out with Tony Elieh etc.

In dieser Jahreszeit lässt sich ein seltenes Naturschauspiel beobachten. Die Büchse Buntes zieht sich, fast unbemerkt, zurück, schiebt sich auf ihren Bauchfüßen zielgerade ins Studio – wie von einem unsichtbaren Faden gezogen. Was genau sich hinter den geschlossenen Studiotüren abspielt, ist bislang ein Rätsel. Nach außen dringt nur das Geschepper von Rubbish Music, die Upcycling betreiben. Streckenweise klingt es nach einem Daumenbruch, verzapft von faust. Vielleicht ist es aber auch Machine Learning, das sich von Sawt Out With Tony Elieh vernehmen lässt. Manches muss wohl einfach ein Geheimnis bleiben. Nach nur einer Stunde öffnen sich die Studiotüren wieder: Die Büchse Buntes hat sich in einen wun-der-schönen Schmetterling verwandelt!

Moderation: Fabian & Jan.

Musikalische Korrespondenz: Jasmin.

Featuring:

Elliot Reed / Chris O'Connor: ABC

Horse Lords: Comradely Objects

Suren Seneviratne: LTC1799 Detriutus

Rubbish Music: Upcycling

Angelicus: Approach

Sawt Out With Tony Elieh: Machine Learning

Uusi Aika: Uusi Aika

Bardo Todol y sus aves sin Nido: le trompeta morse walrus concreta

Dull Boys: Dull Boys

Teresa Cos: The Archive Of Loops

Fantastic Rectangles: Something Worthwhile

faust: Daumenbruch

Der nächsten Metamorphose der Büchse Buntes lässt sich am 14. Dezember um 17 Uhr im Musikmagazin beiwohnen.

Beheben Sie bitte derweil den funkdefekt am 25. November um 20 Uhr auf RDL!